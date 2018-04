Khan é eleito o melhor de 2001 O goleiro do Bayern de Munique, Oliver Kahn, foi eleito o melhor do ano de 2001 pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS). O atleta alemão teve 265 pontos, contra 77 do goleiro do Boca Juniors, o colombiano Oscar Córdoba, que ficou na segunda posição. Em terceiro lugar, segundo o IFFHS, ficou o italiano Gianluigi Bufon, da Juventus, com 69 pontos, e em quarto aparece o francês Fabien Barthez, do Manchester United, que obteve 51 pontos. Chilavert, do Paraguai, ficou em sexto. Veja a seguir como ficou a votação da IFFHS: 1. Oliver Kahn (Bayern de Munique), 265 pontos 2. Oscar Córdoba (Boca Juniors), 77 3. Gianluigi Buffon (Juventus), 69 4. Fabien Barthez (Manchester United), 51 5. Jerzy Dudek (Liverpool), 42 6. José L. Chilavert (R.Estrasburgo), 36 7. Santiago Cañizares (Valência), 35 8. Francesco Toldo (Inter de Milão), 29 9. Iker Casillas (Real Madrid), 22 10. Ruslan Nigmatullin (Lok. Moscou), 16