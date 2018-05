Khedira sofre lesão muscular e vira desfalque na Juventus

Fundamental na arrancada da Juventus no Campeonato Italiano, o meia Khedira vai desfalcar a equipe alvinegra por até três semanas. Nesta terça-feira, o clube revelou que o jogador sofreu uma lesão muscular no adutor da coxa direita e tem previsão de ficar afastado dos gramados por um período entre duas e três semanas.

Prejudicado por lesões nas últimas temporadas, Khedira havia engrenado uma grande sequência. Participou de 12 partidas como titular da Juventus no Campeonato Italiano e viu o time ganhar 11 vezes e empatar apenas uma - contra a Inter de Milão, fora de casa. Nas quatro derrotas e nos demais dois empates da Juventus no Italiano, ele não estava em campo.

Com 48 pontos, o time de Turim é segundo colocado, atrás apenas do Napoli, que tem 50. As duas equipes se enfrentam no próximo dia 13 e Khedira será desfalque certo. A expectativa é que ele possa retornar para enfrentar o Bayern de Munique, no dia 23, na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.