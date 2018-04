Khedira tem alta de hospital e passa bem após choque de cabeça

O volante Sami Khedira recebeu alta na manhã desta quarta-feira após passar a noite em observação no hospital Sanitas La Moraleja. O jogador do Real Madrid foi encaminhado ao local por ter sofrido uma concussão durante a partida contra o Cornellá, pela Copa do Rei, na terça.

"Depois de passar por exames neurológicos no hospital, Sami Khedira recebeu alta", informou o clube, em comunicado. O volante sofreu uma forte pancada na cabeça, em uma dividida aérea com David García, e chegou a ficar desacordado em campo. No lance, ele acertou a cabeça no ombro do rival, que não chegou a se machucar.

Khedira voltou à partida na sequência, mas acabou sendo substituído por Jesé Rodríguez por precaução. O jogador deixou o gramado andando normalmente e foi encaminhado ao hospital para fazer exames, que não detectaram qualquer problema físico.

Sem contar com seus principais titulares, o Real Madrid goleou o Cornellá por 5 a 0, após ter vencido no jogo de ida por 4 a 1, e avançou com facilidade às oitavas de final da Copa do Rei.