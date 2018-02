Kia deve depor nesta quinta-feira Nesta quinta-feira, com o depoimento do iraniano Kia Joorabchian, presidente da MSI, as investigações sobre as suspeitas de lavagem de dinheiro na parceria entre o fundo e o Corinthians têm seu dia mais importante. O promotor José Reinaldo Guimarães Carneiro, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), órgão do Ministério Público de São Paulo, acredita que o executivo poderá revelar, pela primeira vez, o nome dos investidores por trás do novo parceiro corintiano. ?Queremos saber quem são as pessoas físicas que administram a Devetia e a Just Sports (off shores participantes da sociedade que integra a MSI), quais suas atividades econômicas, que empresas são essas, de onde elas tiram dinheiro e em que área atuam?, explicou Carneiro. ?Vamos levantar e pedir explicações para inúmeras outras questões e certamente ele é a pessoa mais indicada para esclarecê-las.? Até o momento, disse o promotor, nenhum dos depoentes se recusou a responder às perguntas. ?O Kia tem esse direito, mas não acredito que faça isso.? A notificação para o iraniano comparecer nesta quinta-feira, às 9 horas, ao prédio do Ministério Público, em Higienópolis, zona oeste da capital paulista, foi entregue a uma das secretárias do fundo. ?Até o momento não houve nenhum pedido para adiar o depoimento ou qualquer aviso de que ele não viria?, disse Carneiro. O iraniano viajou para Londres no fim da semana passada e voltaria nesta 5ª. Kia ainda tem dificuldades com o idimo português e deverá levar uma tradutora para auxiliá-lo. ?Ela assinará um termo se responsabilizando pela fidelidade da tradução que será feita?, explicou o promotor. De acordo com a legislação brasileira, a transcrição do depoimento tem de ser feita em português. O Gaeco iniciou as investigações em janeiro deste ano. Desde então, ouviu representantes da MSI e do Corinthians, que não sabiam ou não puderam revelar os nomes dos investidores. Os promotores vêem indícios de lavagem de dinheiro nas operações e pretendem acionar instituições internacionais para apurar a procedência dos valores que estão desembarcando no País. O russo Boris Berezovski e o georgiano Badri Patarkatsishvili são os principais suspeitos de financiar a parceria.