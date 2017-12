Kia diz que não quer mais Vágner Love Vágner Love não interessa mais ao Corinthians. Por um simples motivo: não há lugar para o atacante no time. A revelação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente da MSI, o iraniano Kia Joorabchian, durante visita à Agência Estado. ?Onde o Vágner vai jogar? Agora, não tem espaço para ele. Tem jogador que não pode ficar no banco. É o caso dele. E o ataque do Corinthians tem Tevez e Nilmar, que estão bem entrosados. E entrosamento é fundamental no futebol??, explicou Kia. O iraniano, porém, reconhece que o time precisará de reforços para o ano que vem, principalmente porque vai disputar a Copa Libertadores da América. ?Vou contratar dois ou três jogadores mais experientes, pois o time é muito jovem. Mas não faremos grandes contratações, porque nossa base é muito boa??, revelou. Kia afirmou que o planejamento para 2006 será feito logo após o fim do Brasileiro e negou ter feito contatos com o goleiro Diego e o atacante Marcão, ambos do Atlético Paranaense, e com o atacante Nadson, que está na Coréia do Sul. Ele não descartou negociar alguns jogadores contratados pela MSI ao fim da temporada, mas garantiu que Roger, Mascherano e Tevez não saem. O iraniano disse que o atacante argentino fica pelo menos mais três anos no Corinthians. ?Agora ele não sai de jeito nenhum. Além de ser um grande jogador, representa muito para o Corinthians e para a MSI. Li no site do Manchester United que eles estão dispostos a oferecer 35 milhões de euros pelo Carlitos, mas não nos interessa??, avisou Kia. Mais barato - Vem aí a camisa popular do Corinthians. Pelo menos é o que promete Kia para 2006. O contrato de fornecimento de material esportivo que o clube tem com a Nike termina em dezembro e o iraniano condiciona a renovação ? já há negociação ? a vários fatores, entre eles a confecção de camisas que cheguem ao mercado por R$ 50,00 ? o preço é de cerca de R$ 140,00. ?A Nike usa muita tecnologia na fabricação de camisas, mas quem compra a camisa não quer saber de tecnologia. O torcedor compra para ir ao estádio, para dar ao filho. Temos de ter uma camisa a preço acessível para ele??, justificou Kia.