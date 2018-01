Kia e Dualib não voltam juntos O presidente do Corinthians, Alberto Dualib, e o empresário Kia Joorabchian, presidente da MSI, não voltaram nesta sexta-feira juntos da Inglaterra. Dualib chegou antes para a festa de de comemoração dos 95 anos do Corinthians. Já Kia preferiu ficar com o principal investidor da MSI, o russo Boris Berezovski. E só retornará ao País na próxima semana, quando definirá o que fazer com o técnico Márcio Bittencourt. Depois do clássico contra o São Paulo, uma derrota pode significar demissão.