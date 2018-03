Kia e Dualib querem trazer Vágner Love O empresário Kia Joorabchian, presidente da MSI, e Alberto Dualib, presidente do Corinthians, viajam nesta segunda-feira para Portugal com um objetivo definido: trazer, de uma vez por todas, o centroavante Vágner Love. Nesta quarta-feira, o atacante defende sua equipe, o CSKA Moscou, na decisão da Copa da Uefa contra o Sporting, em Lisboa. Os dirigentes corintianos vão participar, como convidados, da reunião do G-14 (grupo dos 14 maiores clubes do mundo) e aproveitarão o fato para contratar o ex-jogador do Palmeiras. Kia deverá fazer uma proposta de US$ 10 milhões para os russos. Outro objetivo em Portugal é a contratação de um goleiro. O nome de Hélton, ex-Vasco, que joga no União de Leiria, é o mais cotado. MASCHERANO: Antes de ir para a Europa, Kia Joorabchian viajou no último sábado para Buenos Aires, onde acertou a transferência do volante Javier Mascherano do River Plate para o Corinthians. O jogador assinou um pré-contrato de cinco anos e deverá se apresentar em julho, após o encerramento da Copa Libertadores da América. O time argentino receberá US$ 15 milhões.