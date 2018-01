Kia e Lula podem jogar na festa do PT Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República e conselheiro vitalício do Corinthians, e Kia Joorabchian, da MSI, parceira do clube do Parque São Jorge, foram convidados para bater uma bolinha no próximo sábado, para comemorar os 25 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores, em Santo André. Só falta a confirmação. A festa será na Associação de Funcionários Públicos de Santo André, no ABC. De um lado estará o time de masters do Timão, com Wladimir, Biro-Biro, Zenon, Geraldão, entre outros; de outro os veteranos do Santo André, com Tinão no gol e Sérgio Baresi na linha. Lula jogaria na equipe de Santo André. Depois da partida haverá uma confraternização, com jantar e exposição de fotos históricas da fundação do partido. O problema é que a festança pode reunir um iraniano investigado por órgãos federais suspeito de envolvimento com empresários procurados pela Justiça na Rússia, que estariam ligados ao tráfico de armas e drogas, e o presidente do País. Mas o próprio assistente da diretoria de esportes de Santo André, Donizeti Raddi, um dos organizadores, acredita que a chance de Lula jogar é mínima. Mas como a MSI anda fazendo milagres....