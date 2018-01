Kia espera por Love e Mascherano Kia Joorachian está entusiasmado com a possibilidade de ter Vágner Love e Mascherano ainda para o Campeonato Paulista. O entusiasmo é tanto com o novo time que está formando que declarou que o preço do patrocínio da camisa corintiana triplicou. Quem quiser terá de bancar R$ 27 milhões por ano. "Eu quero o Love e o Mascherano. Os dois são muito importantes para os planos que estão traçados neste Paulista. As negociações estão acontecendo. Acho que só precisarei ter um pouco de paciência com o Mascherano. Espero novidade para a próxima semana da Argentina", disse Kia. Em Porto Feliz os comentários hoje eram os mais otimistas possíveis em relação a Love. Os russos já teriam até aceito a proposta corintiana que foi feita diretamente ao CSKA - US$ 18 milhões. O empresário português Dionísio Castro que intermediou a saída do atleta do Palmeiras não teria nem sido consultado. Amigos de Love dizem que a negociação fechada será anunciada ainda nesta semana. Em relação à camisa, Kia jura não ter pressa. "Eu acho que os R$ 9 milhões que recebia (da Pepsi) não passava de uma piada para este novo time do Corinthians. Se o valor não for triplicado, não teremos patrocínio nos próximo dois ou três meses. Eu acho que podemos até imitar o Barcelona e deixar o time sem patrocínio. A camisa limpa é linda." Kia fez questão de entregar a camisa do Corinthians ao novo contratado, o zagueiro Marinho. "Eu vim para o Corinthians porque é a equipe de maior mídia do Brasil. Todo mundo só está falando nesse novo time montado pela MSI. Dizem que está sendo formado para ganhar tudo. Eu não poderia ter vitrine melhor para jogar na Seleção Brasileira", disse confiante, Marinho. Ele já foi junior do clube em 1997, quando as categorias amadoras pertenciam à empresa Eurosporte.