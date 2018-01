Kia espera Vágner Love até 4ª feira O iraniano Kia Joorabchian vai esperar até quarta-feira para definir se Vágner Love virá ou não para o Corinthians. O dono da MSI ofereceu US$ 15 milhões, mais o passe do atacante Bobô. Jô é uma opção. Não importa se os dirigentes do clube russo estão interessados em Rosinei. Ele não será liberado de maneira nenhuma. ?O CSKA está precisando de atacantes. Nós temos jovens de ótimo potencial no Corinthians. É possível que coloquemos algum nessa transação.? O que continua pesando a favor do negócio é a insistência de Vágner Love em voltar ao Brasil. Ele ainda não parou a campanha. Pelo contrário: continua atormentando os dirigentes do clube russo pedindo para retornar. Kia já está cansado com essa negociação. Em tom de ameaça, já disse aos dirigentes do CSKA: ou fecha esta semana com Love ou irá buscar outro atacante. Em compensação, o ego corintiano está em alta, com as notícias publicadas na Argentina. O desempenho de Tevez e Mascherano foi muito comemorado pela imprensa de Buenos Aires. ?Eu queria que a minha primeira partida pelo Corinthians mostrasse um pouco do meu potencial. Estou muito satisfeito e feliz pelo que virá pela frente?, declarou Mascherano.