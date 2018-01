Kia garante a permanência de Tevez O Campeonato Brasileiro já terminou, mas Tevez continua sendo o centro das atenções. Só se fala sobre o atacante argentino. No Parque São Jorge, no escritório de Kia Joorabchian ou em Brasília. Pela milésima vez, Kia jurou nesta terça-feira que Tevez irá disputar a Copa Libertadores de 2006 com a camisa do Corinthians, desmentindo os boatos de que estaria indo para o Chelsea, da Inglaterra. ?Não há a menor possibilidade de o Carlitos ir para o Chelsea ou para qualquer outro time. Eu já falei. Não vai sair e por dinheiro nenhum?, garantiu o presidente da MSI. Em encontro nesta terça-feira, em Brasília, Tevez confirmou ao presidente Lula a sua vontade de ficar. ?Eu quero continuar no Corinthians. Estou feliz demais. Agora, quanto tempo é com ele?, disse o atacante argentino, apontando para Kia. O iraniano riu e fez questão de acalmar o torcedor Lula, que é corintiano. ?Ele vai ficar, presidente. Ele vai ficar.? Lula ficou tão feliz que fez um convite a Tevez. ?Se o Corinthians ganhar a Libertadores eu quero que você dê uma camisa para o presidente da Argentina, o Nestor Kirchner. Você como argentino será o embaixador do Brasil. Isso é que é integração?, pediu o presidente. Veja o especial do título do Corinthians