Kia garante: acerto com Love está perto Kia Joorabchian, homem forte da MSI, já tinha acordo verbal com Vágner Love. Nos próximos dias, deve também chegar a um acerto com o CSKA, clube ao qual o atacante é vinculado. O negócio giraria em torno de US$ 10 milhões (cerca de R$ 25 milhões). Seria a concretização de outro velho sonho de Kia, que repete, sempre que pode, um trocadilho com o refrão da música dos Beatles: "All we need is love" - "Tudo o que precisamos é de amor (Love)". Kia também quer o volante Mascherano, do River Plate. Jura que tem tudo acertado para que ele se apresente assim que a Taça Libertadores acabar. Apesar de praticamente certo, ainda não há data para a chegada de Vágner Love ao Parque São Jorge. Como o próprio atacante já havia prometido, deve voltar para o Brasil assim que o CSKA for eliminado da Copa da Uefa. A competição está nas semifinais e o CSKA vai enfrentar o Parma, da Itália. O primeiro jogo é quinta-feira e o segundo, dia 5 de maio. NUMERAÇÃO - O Corinthians vai jogar o Brasileiro com numeração fixa. Trata-se de uma jogada de marketing, de Kia Joorabchian. A intenção é vender mais camisas. E faturar mais, claro. Assim, Gil vai ser o número 11, Roger será o 7, Carlitos Tevez ficará com a 10 e Carlos Alberto, com a 19 - número que usava no Porto, de Portugal. A 9 está reservada para Love.