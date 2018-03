Kia garante manutenção de Passarella O presidente da MSI, Kia Joorabchian, empresa parceira do Corinthians, garantiu nesta quarta-feira, no vestiário, que o técnico Daniel Passarella vai continuar no comando do time, apesar da eliminação na Copa do Brasil e os problemas envolvendo o elenco nos últimos dias. ?Ele (Passarella) ganhou 11 jogos e perdeu dois, não é por causa disso que ele vai sair. Ele é muito bom e continua no comando?, afirmou o dirigente, em entrevista coletiva, garantindo que a partir de agora vai tentar ainda mais rapidamente reforçar o time, em busca principalmente de um atacante, que será Vágner Love. O maior empecilho para trazer o atacante do CSKA, porém, é a permanência do time na Copa da Uefa (disputa nesta quinta a semifinal contra o Parma). ?Se o Vágner e o CSKA forem para as finais, vai demorar, e isso complica o negócio. Devemos ir atrás de outro atacante?, afirmou o dirigente. ?Os nomes existem, é questão de tempo para que eles venham?, completou Kia Joorabchian.