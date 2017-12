Kia garante que Ademar fica mesmo com eliminação Kia Joorabchian aproveitou a concorrida entrevista nos vestiários do Pacaembu no fim da tarde desta quarta-feira para garantir - ou acabar com as especulações - a continuidade de Ademar Braga no cargo de treinador do Corinthians. ?Não tem nada de demissão. O Ademar segue como técnico com derrota, vitória, empate, cancelamento do jogo de amanhã (quinta)...?, pregou, num português ainda arrastado, arrancando gargalhadas dos jornalistas. Seriam os risos pela firme declaração ou pelo engraçado sotaque? Esta dúvida segue até depois do jogo com o River Plate, pois Kia também havia garantido Daniel Passarella e Antônio Lopes até o fim de seus contratos. Ambos caíram após tropeços diante do São Paulo. O diretor da MSI, Paulo Angioni, também não é claro quanto à permanência de Ademar Braga. Na verdade, dá uma cutucada. ?O Planejamento é a longo prazo. Mas claro que o futebol vive de resultados?, mandou, repetindo a frase dita antes da saída de Antônio Lopes, no início do ano. Naquela oportunidade, nem a conquista do Campeonato Brasileiro foi suficiente para segurar o ?delegado? no cargo. Fica, Ademar! O coro pela permanência do técnico à frente da equipe é grande. No elenco, o ?paizão? tem unanimidade. Quem fala sobre ele, ressalta suas qualidades, o jeito simples e objetivo de trabalhar e sua competência. Ontem, Ricardinho e Nilmar demonstraram o respeito e carinho adquiridos pelo treinador no grupo. ?Ele assumiu num momento difícil e levou o grupo a uma melhor fase com suas idéias?, disse o meia.