Kia: isso é coisa de Hollywood Os dirigentes do Corinthians e da MSI negaram nesta sexta-feira qualquer envolvimento com uma suposta tentativa de suborno contra Romeu Tuma Júnior por parte de Renato Duprat. A notícia chegou à tarde ao escritório da Veirano e Advogados. Pela primeira vez, o diretor da MSI, o iraniano Kia Joorabchian, ficou realmente irritado. ?Estão fazendo um show, uma coisa de Hollywood. Isso não tem nada com futebol. Estão tentando se promover. Estou muito aborrecido com tudo isso, mas não desisto. Vou até o fim. E estou 100% que a parceria sai.? No final do dia, ele ditou uma nota oficial sobre o suborno: ?Há rumores de que o Sr. Renato Duprat estaria envolvido em atividades que seriam contra o curso natural dos negócios. Eu gostaria de esclarecer a posição da MSI sobre esse assunto: O Sr. Renato Duprat não é diretor do Grupo MSI, nem é empregado ou pago pelo Grupo MSI. Ele é um consultor independente que apresentou o Corinthians ao grupo MSI e que, desde então, vem participando das reuniões. Ele não é e jamais foi autorizado a se pronunciar em nome do Grupo MSI ou em meu nome. Eu não acredito que o Sr. Renato Duprat estaria envolvido em nenhuma ação ilegal ou anormal durante o curso dessa transação, porém deve ser colocado de maneira muito clara que ele jamais agiu por ou em meu nome ou em nome do Grupo MSI. Eu gostaria de declarar que ingressar em quaisquer atividades fora do curso normal de negócios não é, nem nunca foi, a prática do nosso grupo.? Já o presidente do Corinthians diz que não se abala com a história. ?Estamos em outro nível. Sei que gostariam muito de atingir a diretoria do Corinthians mas não vão conseguir. Eu nem quero comentar esse assunto?, disse Dualib. Pouco depois, Dualib pediu que sua assessoria divulgasse uma nota oficial: ?Diante das notícias veiculadas que dão conta de que o conselheiro Romeu Tuma Jr. diz ter sofrido tentativa de suborno de pessoa não identificada, a Presidência do Corinthians esclarece: Desconhecemos detalhes sobre os fatos e as informações fornecidas pelo Sr. Romeu Tuma Jr. à imprensa. Ainda assim, julgamos descabidas as informações divulgadas e repudiamos com veemência qualquer vinculação entre o nome do clube os fatos ora tornados públicos. Da parte da MSI não tenho dúvidas de que seu dirigente dará as dividas explicações e sei que está tomando as providências necessárias para que não pairem dúvidas sobre as suas posições e intenções em relação ao Corinthians. Lamentamos que notícias não comprovadas e repletas de hipóteses venham sendo divulgadas nos últimos dias com a clara intenção de impedir que o Corinthians realize o mais vantajoso negócio da sua história?. Dualib garante que a parceria com a MSI será assinada terça-feira. ?Está tudo de acordo com o pedido do Cori (Conselho de Orientação). Dessa forma, julgo que não haverá mais problemas para a aprovação.? O presidente diz que a injeção inicial de US$ 20 milhões assim que a parceria for resolvida deixará o clube em cômoda situação financeira. Em primeiro lugar, Dualib diz que liqüidará a dívida de cerca de R$ 22 milhões (dos quais R$ 2,5 milhões são para bancos, R$ 4 milhões para gastos diversos e ainda o pagamento de salários, 13º salário, férias e outras obrigações). Dos R$ 36 milhões restantes, R$ 7,2 milhões serão destinados ao departamento social, R$ 5,6 milhões para previsões de despesas e R$ 17 milhões para ?contingências futuras? como as ações movidas contra o clube pelo médico Joaquim Grava e os jogadores Luizão e Marcelinho Carioca.