Kia Joorabchian diz que é preciso concentração Terminada a partida contra o Tigres, no Pacaembu, Kia Joobchian falou à imprensa e disse que o time precisa de concentração. "Agora, vamos nos concentrar no jogo que acabamos de vencer. Precisamos nos concentrar." Disse isso ao ser questionado sobre o nome do novo treinador e a respeito da contratação de reforços para a temporada. Foi claro em relação aos novos reforços. "Na Europa os campeonatos precisam chegar ao final para que os clubes liberem os jogadores. Ainda está acontecendo a Copa dos Campeões. Para que um clube dispense um jogador, primeiro precisa contratar outro. Temos de esperar." Ao ouvir uma pergunta sobre o técnico Luiz Felipe Scolari, foi enfático. "Eu não gosto do Felipão, eu adoro o Felipão. É ótimo técnico, excelente pessoa e meu amigo, é um técnico fantástico, mas agora é técnico de Portugal. Vamos ver o que acontece", disse o presidente da MSI, Kia Joorabchian, sobre a possibilidade de aguardar o final da Copa do Mundo para contratá-lo para dirigir a equipe. "Há pressão para termos um nome."