Kia não torceu para o rival Palmeiras ?Torcer para o Palmeiras? Nunca!? Foi desta forma que o iraniano Kia Joorabchian reagiu ao ser perguntado se esperava uma ?ajuda? do Palmeiras, no Beira-Rio. O time do Palestra Itália segurou o empate, que garantiria o time ao Corinthians, mas tomou o segundo gol do Internacional no fim do jogo. Cercado por seguranças e torcedores, o presidente da MSI esbanjava bom-humor e confiança para o jogo decisivo de domingo, contra o Goiás, no Serra Dourada. ?Vai dar sim?, disse Kia, respondendo a um torcedor mais exaltado. Kia se esquivou quando perguntado se já havia um planejamento para a disputa da Copa Libertadores no ano que vem. ?Ainda nada está definido?. Na semana passada, o vice-presidente de Futebol, do Corinthians, Andrés Sanchez, disse que Carlitos Tevez e os principais jogadodores do time serão mantidos para a próxima temporada. O atacante argentino não gostou das declarações do dirigente corintiano. ?Ele não é ninguém para falar de mim?. Muletas - Se Kia ainda não quer revelar os planos para 2006, o meia Roger, que esteve de muletas no Morumbi ? o atleta se recupera de uma fratura ? já sonha com o retorno e a estréia no torneio continental. ?Não vejo a hora. Vai ser lindo poder jogar a Libertadores depois do título brasileiro?, disse Roger. Outro que esteve assistindo ao jogo de muletas foi o volante argentino Mascherano, que também se recupera de uma fratura.