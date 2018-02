Kia nega briga com Tite em vestiário O chefe da MSI, Kia Joorabchian, negou nesta quinta-feira, durante a entrevista coletiva de apresentação do técnico Daniel Passarella, que tenha tido um acesso de ira no vestário do Morumbi após a derrota do Corinthians para o São Paulo por 1 a 0, no espísódio que teria precipitado a demissão de Tite. Quando perguntado se estava arrependido de ter agido de forma impulsiva, o dirigente deu sua versão dos fatos. ?Eu não me arrependo de nada, porque não aconteceu nada no vestiário. O fato é que já há muito tempo venho sendo perseguido pela imprensa. Apesar disso, eu preciso deixar claro que a minha única missão é fazer todo o possível para fazer do Corinthians um time campeão?, afirmou Kia. O iraniano também desmentiu que tenha tentando inteferir no trabalho de Tite. ?Tite fez um bom trabalho, mas infelizmente não deu certo. Eu jamais interferi no trabalho dele. Eu não faço isso. Até porque eu não sou treinador?, avisou.