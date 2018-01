Kia: Tevez será melhor que Maradona ?Tevez será melhor que Maradona?. A frase foi disparada pelo não menos polêmico Kia Joorabchian, presidente do Media Sports Investment (MSI). Em entrevista ao jornal portenho "Perfil", o empresário iraniano sustentou que Carlitos é o melhor jogador que apareceu no mundo do futebol depois que o ex-astro Diego Armando Maradona aposentou-se. "Acredito que o superará", disse. Segundo ele, por esse motivo "é que ele não sairá do clube", em referência ao Corinthians. O entusiasmo de Kia por Tevez é significativo. "Ele é fantástico, e por isso não entendo como (José) Pekerman (técnico da seleção argentina) não o chama para a seleção". Kia descarta que Tevez sinta-se incômodo em São Paulo ou sinta-se descriminado: "se ele me pedisse para transferi-lo, eu o faria. Mas ele está bem no Corinthians". Ao comentar as denúncias de discriminação feitas por Tevez, Kia sorri e afirma: "vocês sabem...Carlitos é Carlitos". Na seqüência, o iraniano explica que "esse assunto da discriminação é um assunto muito complicado de tratar e não dá para dizer nada. Mas, não há dúvidas de que o árbitro (Anselmo da Costa) o insultou". Na entrevista, Kia também desmente os rumores de que o jogador Javier Mascherano seria vendido a um time europeu: "não, definitivamente não. Ele não irá embora do Corinthians, Não sei de onde saem esses rumores".