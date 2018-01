Kia vai à Itália buscar Vágner Love O Corinthians deve acertar ainda neste final de semana a contratação do atacante Vágner Love, ex-Palmeiras, atualmente no CSKA, da Rússia. Nesta sexta-feira o presidente da MSI, Kia Joorachian, embarcou às pressas para Roma, na Itália, para fechar a compra do atacante. Deve pagar US$ 12 milhões pela transação. Kia Joorabchian recebeu o aviso do empresário Giuliano Bertolucci que as negociações com a diretoria do CSKA estão terminadas e a contratação do atacante praticamente sacramentada. Kia teve de ir para Roma tratar pessoalmente da forma de pagamento e ver se consegue baixar o preço de US$ 12 milhões. Mesmo se não baixar, o empresário garante que irá contratar Love até por uma questão de marketing. Ele sabe que trazer de volta em seis meses o principal jogador do arquiinimigo Palmeiras não tem preço.