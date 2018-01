Kia volta a depor na Polícia Federal O iraniano Kia Joorabchian, homem forte da MSI, a nova parceira do Corinthians, foi intimado ontem a depor na próxima segunda-feira na Polícia Federal, no setor de imigração. Será a segunda vez que isso acontece desde que o investidor desembarcou no País. No final do ano passado, Kia também teve de comparecer ao órgão público para apresentar seu passaporte. Na ocasião, nada de irregular foi constatado e ele continuou atuando à frente dos negócios do clube. A MSI ainda não recebeu a notificação da Polícia Federal. A PF tem fechado o cerco ao investidor iraniano desde que o deputado Romeu Tuma Júnior (PPS) entregou ao órgão um ?dossiê da MSI? e de seus negócios. Na documentação, o deputado também pede para que se investigue a situação de Kia no país. Tuma, que é conselheiro do clube e membro da oposição, sustenta que Kia esteja trabalhando no país sem autorização do Ministério do Trabalho. Na segunda-feira, Kia será recebido pelo delegado do setor de imigração da PF, Marco Antônio Veronese, o mesmo policial que o ouviu na vez anterior.