Kia volta à Europa por Vágner Love Certo com Mascherano, Kia Joorabchian voltou nesta quarta-feira para a Europa, onde já esteve durante as últimas três semanas, para mais conversas com os dirigentes do CSKA. Kia vai tentar uma cartada final por Vágner Love. O valor da proposta é mantido em sigilo, mas giraria em torno dos US$ 15 milhões (pouco mais de R$ 37 milhões), mesma quantia paga por Mascherano. Apesar de o namoro com Love durar seis meses, Kia ainda não fez uma proposta formal no papel pelo jogador ao CSKA. ?No nosso entender, isso não é necessário. Se há um acerto verbal, não há motivo para apresentar um papel com a oferta?, argumenta Angioni, que havia dito, domingo, que esperava para esta semana o fim da novela. ?Continuo dizendo que não é uma operação fácil, mas é possível que haja uma boa conclusão em breve, talvez já durante esta viagem do Kia?, diz Angioni. Segundo a assessoria de imprensa da MSI, ainda não há previsão do retorno de Kia ao Brasil.