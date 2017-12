Kia volta da Argentina, mas sem Tevez O representante da MSI - Media Sports Investments - Kia Joorabchian volta nesta segunda-feira de Buenos Aires sem concluir a negociação com o Boca Juniors para trazer o atacante Tevez para o Corinthians. O Boca apresentou outras propostas - PSV e Atlético de Madrid - como argumento para não vender o jogador por US$ 18 milhões de dólares. Joorabchian, entretanto, teria a informação de que a proposta do Corinthians é a única oficial e por escrito. No domingo, o dirigente da MSI conversou no final da tarde com o presidente Alberto Dualib e afirmou que não ofereceria mais nenhum centavo pelo jogador. "A proposta é, realmente, muito boa. E o jogador iria receber US$ 10 milhões por cinco anos", disse Dualib. Para ele, que passou o dia de domingo muito gripado, Kia negou que a MSI tenha feito qualquer proposta para trazer o atacante França, ex-jogador do São Paulo, atualmente no Bayer Leverkusen. "O Kia nem sabe quem é o França", disse o presidente do Corinthians. Por outro lado, a oposição deve entrar nesta segunda-feira na Justiça com medida cautelar para tentar anular a reunião do conselho que aprovou a parceria. O argumento do advogado e conselheiro Wilson Canhedo é a confusão criada pelo presidente do Conselho Deliberativo, José de Castro Bigi, que encerrou a reunião por engano e depois teve de reabri-la para a votação. Outra ação, ainda não confirmada, também de Wilson Canhedo, contesta a reunião do pré-contrato no dia 24 de agosto. Segundo os opositores da parceiria com a MSI, a comissão do Conselho Deliberativo nunca teve acesso ao documento do pré-contrato.