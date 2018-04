Kieran Gibbs deixa Arsenal após 13 anos e acerta com o West Bromwich

O Arsenal anunciou nesta quarta-feira a venda do lateral-esquerdo Kieran Gibbs para o West Bromwich. Com algumas convocações pela seleção inglesa durante a carreira, o jogador de 27 anos assinou um contrato de quatro temporadas com o seu novo clube. Os valores, contudo, não foram revelados.

Gibbs chegou ao Arsenal em 2004, ainda como juvenil, e fez sua estreia como profissional em 2007. Desde então, ele se tornou um importante jogador no elenco e somou 230 partidas, 22 delas na última temporada. Também recebeu algumas convocações à seleção inglesa, embora nunca tenha se firmado na equipe.

Mas, neste ano, após a contratação de Sead Kolasinac, ex-lateral-esquerdo do Schalke 04, o atleta perdeu espaço no elenco e acabou negociado - Nacho Monreal é outra opção que pode atuar pelo setor.

"Gostaríamos de agradecer Kieran por tudo o que ele fez no clube nos últimos 13 anos, e gostaríamos de desejar o melhor para ele em seu futuro", publicou o Arsenal em seu site oficial.

Satisfeito com a transferência, o atleta agradeceu ao clube. "Gostaria de agradecer Arsène Wenger por dar a chance de começar minha carreira e realizar um sonho", comentou Gibbs. "Minha única prioridade nesse momento é jogar."