Kieza afirma que Fluminense cairá se não melhorar

"Se continuar assim vamos cair. Nós nunca queremos ter essa imagem de cair, a gente tem a consciência que temos de melhorar. Não tem muito o que falar, tem é que trabalhar", disse Kieza, em entrevista à Rádio Brasil.

No entanto, há quem visse motivo para otimismo. Apesar do empate sem gols em casa com o Barueri, domingo, o goleiro Rafael garantiu que a "sorte está mudando de lado. "Os atacantes do Barueri vieram três vezes cara a cara comigo, uma foi para fora e as outras eu peguei. A sorte está virando", afirmou.

O empate com o Barueri e a vitória do Sport sobre o Vitória derrubaram o Fluminense para a última colocação do Campeonato Brasileiro, com 16 pontos - primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º, o Coritiba tem 22.