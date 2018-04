Kieza critica marcação do Fluminense e pede trabalho

"Não tem muito o que falar quando levamos cinco gols que não poderíamos ter sofrido. Falta concentração e responsabilidade para o grupo inteiro. Temos que mudar isso. O objetivo era segurar o Grêmio e sair com no mínimo um empate, mas nossa marcação está falhando", opinou o jogador, explicando a possível solução para o Fluminense. "Não tem outra palavra que não seja trabalho. Só com trabalho e foco podemos sair (do rebaixamento)".

Como levou o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, Kieza está fora da partida com o Avaí, domingo, no Maracanã. Antes, a equipe enfrenta o Alianza Atlético, no Peru, quarta-feira, pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana.

O Fluminense segue na última colocação do Campeonato Brasileiro com apenas 18 pontos, oito atrás do Náutico, primeiro time que hoje escaparia da zona de rebaixamento.