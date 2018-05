Kieza elogia estreia de Aguirre e vê como positiva concorrência no Botafogo

O atacante Kieza falou nesta quarta-feira sobre a concorrência no setor ofensivo do Botafogo, que aumentou com a estreia de Aguirre no clássico contra o Fluminense, na última rodada. Ele entrou no segundo tempo na vaga de Brenner.

+ Valentim admite que vitória do Botafogo no clássico contra o Flu foi injusta

Kieza elogiou o companheiro de time e acredita que a tendência é que todos evoluam dentro de campo. "É sempre boa (a concorrência). Tem que ter sombra no nosso trabalho para não deixar a peteca cair. Sigo trabalhando forte para conseguir estar no time", disse.

Com a disputa na equipe, Kieza precisa agora retomar a boa fase. O atacante encerrou contra o Fluminense um jejum de quase três meses sem marcar pelo Botafogo. Agora, ele espera manter a sequência no time titular. A equipe volta a campo no próximo domingo, quando visitará o América-MG, no estádio Independência, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

"Estou acostumado com isso (cobrança por gols). Quando não sai o gol é normal. Mas procuro fazer meu trabalho para quando as oportunidades chegarem", afirmou. Kieza o primeiro dos gols na vitória da equipe alvinegra por 2 a 1 sobre o Fluminense na última rodada da competição.

O Botafogo ocupa a sexta colocação no Campeonato Brasileiro, com oito pontos. Kieza admitiu que acha difícil o time alvinegro garantir a taça da competição, mas acredita que a vaga na Libertadores é possível.

"Queremos estar entre os primeiros na parada para a Copa (na 12ª rodada, dia 13 de junho). Lutar pelo título nos pontos corridos é complicado, muito difícil porque tem grandes equipes. Então precisa estar sempre nas cabeças, isso que vai nos levar em busca da Libertadores novamente", finalizou.