Kieza marca duas vezes em jogo-treino dos reservas do São Paulo

O novo camisa 9 do São Paulo mostrou nesta quarta-feira estar em boa forma para começar a temporada. Vice-artilheiro da Série B pelo Bahia, o atacante Kieza marcou dois gols no jogo-treino no CT da Barra Funda contra a equipe sub-20 do clube. Os integrantes do time profissional ganharam por 4 a 1 em teste realizado para preparar o time de garotos para a disputa da Copa Libertadores da categoria.

Contratado por R$ 4 milhões, Kieza chegou ao São Paulo no começo do ano com a missão de disputar posição no ataque. Nesta quarta-feira fez dupla de ataque com Rogério, ex-companheiro de Náutico, e mostrou entrosamento, além de oportunismo para marcar duas vezes. O time reserva atuou com: Renan Ribeiro; Caramelo, Lucão, Éder Militão e Carlinhos; João Schimidt, Wesley, Auro e Reinaldo; Rogério e Kieza. Caramelo e Lucão fizeram os outros gols.

A equipe sub-20 ganhou o reforço do zagueiro Lyanco, que temporariamente deixa os profissionais para reforçar o time, que disputa a Libertadores da categoria por ter vencido a Copa do Brasil no fim do ano passado. A escalação titular teve: Lucas Perri; Foguete, Iago Maidana, Lyanco e Inácio; Banguelê, Artur e Queiroz; Lucas Fernandes, David Neres e Pedro. O gol dos juniores foi marcado por Artur.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O argentino Jonathan Calleri teve nesta quarta-feira o primeiro dia de trabalho junto com o elenco do São Paulo. Recém-chegado, o atacante esteve no CT da Barra Funda para treinos físicos, correu no gramado e trabalhou finalizações mesmo antes do anúncio oficial da sua contratação. O jogador será o quarto reforço do clube para a temporada e chega com contrato de empréstimo até junho.

Calleri atuava no Boca Juniors, até ser comprado por um grupo de empresários no fim do ano passado e ser registrado no Deportivo Maldonado, do Uruguai. No meio do ano, o atacante vai se transferir para a Inter de Milão, da Itália. Por isso, fechou um acordo curto com o São Paulo, até 30 de junho, com possibilidade de prolongar o vínculo até a disputa das fases finais da Copa Libertadores.

Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo depois da vitória por 1 a 0 na terça, no Pacaembu, em jogo-treino contra o Boa. Tanto na quinta como na sexta-feira, o time treinará pela manhã. No sábado, enfrentará em Campinas o Red Bull Brasil, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

Mesmo no domingo o elenco vai treinar, se preparando para a viagem ao Peru, onde na quarta-feira enfrentará o Cesar Vallejo, pelo confronto de ida da primeira fase da Libertadores.