Kieza se despede do Bahia e fica perto de acerto com o São Paulo

O Bahia desistiu nesta terça-feira de contratar em definitivo o atacante Kieza e deixou o jogador livre para acertar com o São Paulo. Em comunicado oficial a diretoria do clube nordestino afirmou que encerrou as negociações com o Shanghai Shenxim, da China, detentor dos direitos econômicos do atleta, que deve ser anunciado pelo time paulista ainda nesta semana.

"O Esporte Clube Bahia agradece ao atleta Welker Marçal Almeida “Kieza” por toda dedicação, profissionalismo e talento demonstrados com a camisa tricolor, mas comunica que não chegou a entendimento com o Shanghai Shenxim, da China, para a transferência em definitivo do atleta", escreveu o Bahia em comunicado.

Kieza atuou pelo clube entre julho de 2014 e dezembro de 2015, com 35 gols marcados e a conquista do Campeonato Baiano na última temporada. Com o fim do empréstimo, o Bahia tentava negociar a prorrogação do vínculo com uma proposta de compra, recusada pela equipe chinesa. Ao mesmo tempo o São Paulo também apareceu na disputa e agora é o favorito a fechar com o atacante.

Em uma rede social o jogador se despediu do Bahia. "Foram longos dois meses de espera, e hoje posso dizer que estou preparado para novos desafios e prometo buscar o meu melhor sempre, como sempre fiz", afirmou Kieza. O atacante deve ser o terceiro reforço do São Paulo para 2016. O clube trouxe o lateral-esquerdo chileno Mena e o zagueiro uruguaio Diego Lugano.