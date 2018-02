?Kinas? é o mascote da Eurocopa 2004 ?Kinas?, este é o nome dado ao boneco mascote oficial da Eurocopa 2004, que será disputada em Portugal no próximo ano. O boneco foi apresentado neste sábado em cerimônia na cidade de Oporto, norte de Portugal. O boneco representa um garoto ruivo, de cara travessa e vestido com o uniforme da seleção portuguesa. O número nas costas de sua camisa é o ?04?, que simboliza o ano de realização da Eurocopa. ?Kinas? foi apresentado à comunidade esportiva pelo ex-craque Eusébio, o Pantera Negra, lendário jogador português. Falando sobre a iniciativa, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madáil, disse que ?Kinas? ?representa o entusiasmo, os desafios e a diversão que existem no futebol?. O mascote foi criado pela empresa Warner.