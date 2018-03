Klaus fica fora de treino e deverá desfalcar Inter no Gre-Nal deste domingo

O zagueiro Klaus não participou neste sábado do último treino de preparação do Internacional para o clássico contra o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, na arena gremista, e deverá desfalcar a equipe colorada no confronto de ida das quartas de final do Campeonato Gaúcho.

O jogador ficou realizando tratamento no joelho e não foi ao campo para o tradicional rachão de véspera de partida com o restante do elenco comandado pelo técnico Odair Hellmann, que promoveu no estádio do Beira-Rio os últimos ajustes antes do Gre-Nal 414 da história do confronto entre os arquirrivais.

Caso Klaus realmente não reúna condições de atuar, o treinador deverá escalar Rodrigo Moledo no time titular, no qual Hellmann adiantou, em entrevista coletiva na última sexta-feira, que poderá promover outras mudanças.

Em má fase, Roger, que tem substituído Leandro Damião, pode ir para a reserva. Se isso acontecer, Nico López deverá jogar centralizado, com Marcinho entrando no meio de campo. O recém-contratado lateral-direito Fabiano, que teve a sua inscrição no Gaúcho confirmada, também tem chance de entrar na equipe, com Edenílson voltando para o meio e Gabriel Dias indo para o banco.

Marcelo Lomba; Fabiano (Gabriel Dias), Rodrigo Moledo (Klaus), Víctor Cuesta e Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Nico López, D'Alessandro e Patrick; Roger (Marcinho) seria a provável escalação do Inter para o clássico deste domingo.

Edenílson, por sua vez, concedeu entrevista coletiva neste sábado e cobrou um time organizado em campo para superar o Grêmio, que no final de semana passado já derrotou o Inter por 2 a 1, no Beira-Rio, pela rodada final da primeira fase do Gaúcho.

"No segundo tempo (daquele clássico) demonstramos o que vinha sendo feito nos outros jogos e que a gente perdeu no primeiro tempo. A gente acabou se desorganizando, que é algo que a gente se cobra bastante, que é não ser uma equipe desorganizada. É ser organizado, como a gente foi no segundo tempo, agressivo e também tentar fazer nosso jogo, que é bola no chão e tentar infiltrações, chegadas pelo lado. Com a bola, jogar. Sem a bola, ser agressivo", ressaltou o jogador.

Após o duelo de ida deste domingo na Arena Grêmio, a partida de volta das quartas de final será na próxima quarta-feira, às 21h45, no Beira-Rio.