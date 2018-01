Kléber: 250 jogos hoje no ABC Kléber não tem do que se queixar neste ano. No mês passado nasceu Tayná, sua primeira filha. Na terça-feira, seu nome foi confirmado na lista de convocados da Seleção Brasileira. E hoje, diante do São Caetano, no ABC, o lateral de 23 anos completa 250 jogos com a camisa do Corinthians. ?Às vezes custo a acreditar. Comecei outro dia e já consegui tudo isso no futebol.?