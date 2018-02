Kléber acha difícil voltar ao Corinthians O lateral-esquerdo Kléber, de 24 anos, retornou da Alemanha, onde defendeu o Hannover, e deu uma entrevista coletiva. Repetiu que jogar no Corinthians é uma grande honra, que gostaria de voltar (seu passe pertence ao clube), mas não conseguiu esconder: as chances de isso acontecer são remotas. Seu plano é ficar mais uma temporada na Europa. "Tenho uma boa proposta do Basel, da Suíça, que meu pai já levou ao Corinthians. Se for bom para o clube e para mim, vamos definir", disse o jogador. O Corinthians nega que tenha recebido proposta oficial. O próprio Hannover teria mostrado disposição de contratar Kléber. "No meio da temporada, o Hannover tinha vários problemas. Eles estavam construindo um estádio novo. No final, porém, me disseram que ficaram admirados com a minha adaptação e que gostariam de contar com meu futebol ano que vem", revelou o lateral. Kléber quer ganhar dinheiro com uma transação e não mais ser emprestado. O vínculo com o Corinthians termina em dezembro de 2005, ou seja, a partir do meio do ano que vem ele pode negociar sua transferência com quem quiser. Nesse caso, o Corinthians não ganhará um tostão com a transferência. O jogador já estipulou o prazo para definir sua situação: dia 30 deste mês, quando termina seu contrato com o Hannover. Por enquanto, quer curtir as férias e aguardar mais propostas européias. Seu empresário, o ex-jogador Bernardo, está na Europa, em contato com outros clubes. No dia 1º de julho, com ou sem proposta da Europa, Kléber se reapresenta normalmente ao técnico Tite para cumprir o restante do contrato. "Vou procurar o Corinthians e definir a situação", prometeu o jogador, que não tem medo da atual crise corintiana. "Já passei por situações semelhantes no clube. O Corinthians tem um grupo forte. Com a força do elenco vamos superar a crise."