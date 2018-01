Kleber agradece Júlio Baptista pela vaga O atacante Kleber, de 19 anos, está eufórico com o presente que ganhou do colega Júlio Baptista: uma vaga entre os titulares. "É a oportunidade que pedi a Deus, farei de tudo para aproveitá-la",afirmou. Ele teve algumas chances com Oswaldo de Oliveira, mas, aos poucos, foi perdendo espaço na equipe. O técnico Roberto Rojas quase não o utilizou, mas agora vai lhe dar nova oportunidade. Ele jogará ao lado de Rico domingo, contra o Guarani, em Campinas. O objetivo do treinador era escalar Júlio Baptista na posição, mas o volante pediu para não jogar. "Sou uma pessoa muito sincera e disse que preferia não jogar no ataque. Já tinha jogado umas 4 ou 5 vezes como atacante e fui muito cobrado por isso", disse Júlio Baptista. A atitude de Júlio Baptista é, no mínimo, curiosa e pouco comum no futebol. Ele explicou que, fazendo função diferente da que está acostumado, pode ser prejudicado. Uma de suas metas é ser convocado para a Copa Ouro, que o Brasil vai disputar com a seleção Sub-23. Rojas aceitou o pedido e foi diplomático ao explicar a situação. "Tinha a idéia de colocá-lo no ataque, mas isso não vai prejudicar sua imagem com a gente, é preciso respeitar sua posição", revelou o treinador. Kleber achou estranho o caso e chegou a dizer que, se fosse preciso, jogaria no meio-de-campo, ao contrário do que fez o companheiro. Mas sua preocupação, agora, é agradar à comissão técnica para se manter entre os titulares. Ele e Rico brigam pela única vaga no ataque. A outra é de Luís Fabiano, que retorna ao time na próxima rodada, contra o São Caetano. Diversão - O clube inaugura neste sábado a Lan House no CT, uma sala com computadores e jogos eletrônicos para que os atletas se divirtam durante os dias de concentração. "É mais uma opção de lazer para os atletas", comentou Eduardo Morato, diretor executivo de Marketing. O próximo passo será a modernização das salas de musculação e fisioterapia.