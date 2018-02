Kléber assusta em treino mas joga O Corinthians treinou pela última vez nesta manhã de sábado antes de enfrentar o São Paulo, domingo, às 18 horas, no Morumbi, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista e está completo para entrar em campo. O lateral-esquerdo Kléber chegou a assustar os companheiros e os poucos torcedores que foram prestigiar a equipe no Parque São Jorge quando faltava poucos minutos para o final do rachão promovido pelo técnico Geninho. O jogador sofreu uma leve torção no tornozelo esquerdo, mas está confirmado para o confronto. ?Ele saiu para colocar gelo e nós continuamos o treino. Torço para que não seja nada grave, pois ele é fundamental no grupo?, disse o treinador. Os jogadores foram dispensados e retornam à concentração às 18h30, no hotel Crowne Plaza, de onde saem direto para o jogo contra o São Paulo.