Kléber atropela torcedor do São Paulo após discussão

Algumas horas após dar explicações públicas sobre o pontapé dado no companheiro Maurício num treino da semana passada, o atacante Kléber voltou a entrar em confusão, desta vez fora dos gramados. Na madrugada desta quinta-feira, o jogador do Palmeiras se envolveu em uma briga numa boate de São Paulo, atropelou um rapaz e foi parar na delegacia de polícia. Liberado, treinou normalmente e não será punido pela diretoria palmeirense. Veja também: Luxemburgo confirma proposta para assumir o México "A gente não se intromete na vida particular do atleta", disse o gerente de futebol do Palmeiras, Toninho Cecílio. "Ele apareceu no horário certo do treino e fez todo o trabalho normal. Temos de considerar o comportamento dele dentro do campo." O treino do Palmeiras nesta quinta-feira estava marcado para as 10 horas. Mesmo assim, Kléber aproveitou a véspera de feriado para curtir a noite paulistana, em uma casa noturna na região sul da cidade. De acordo com o Boletim de Ocorrência realizado no 96.º Distrito Policial, "um rapaz desconhecido do atleta teria ficado irritado com uma piada feita pelo atacante aos amigos, dizendo que torcedores do São Paulo são bambis". A confusão foi armada dentro da própria boate e seguiu para fora do local - o palmeirense teria atropelado um rapaz de 25 anos. De acordo com Kléber, ao sair da boate ele foi perseguido por um grupo de dez rapazes, "todos fortões". Como seu irmão não estava junto, o atacante foi buscá-lo. De acordo com o que está no BO, o jogador "pegou o irmão, que corria na avenida". Ainda segundo o atleta, "um dos rapazes praticamente teria se jogado no carro para agredi-los". O irmão de Kléber, um auditor de 26 anos, alegou ter sofrido um soco no rosto. A polícia foi chamada ao local às 5h30, e afirma que encontrou "pessoas aparentando embriaguez". De acordo com os policias, "um grupo de rapazes informou que o jogador Kléber atropelou um outro rapaz e fugiu do local. O jogador foi localizado um pouco adiante." Poucas horas após o ocorrido, Kléber já estava na Academia de Futebol para treinar. Ele chegou quieto, sem contar o fato a ninguém. E o treinador Vanderlei Luxemburgo nem desconfiava da confusão quando deu entrevista às 11 horas e falou sobre o atleta, que na semana passada acertou um chute no zagueiro Mauricio - foi punido por isso e ficou fora da última partida do Palmeiras, contra o Inter. "Ele volta ao elenco. Expliquei para ele que a punição foi até branda", disse Luxemburgo, ao comentar sobre a confusão de Kléber no treino da semana passada. Momentos depois, o treinador soube do ocorrido na boate. Não gostou, conversou com o atleta, mas não vai tirá-lo do jogo de domingo, contra a Portuguesa, no Pacaembu. Kléber chegou ao Palmeiras em fevereiro, emprestado pelo Dinamo de Kiev (Ucrânia), com contrato de seis meses. O clube paulista já manifestou interesse em renová-lo por mais seis - antes, no entanto, das seguidas confusões. Agora, o atacante está na marca do pênalti.