Kleber brilha na goleada do América Com três gols do brasileiro Kleber e um de Aaron Padilla, o América de México goleou o Atlético Nacional, por 4 a 1, na noite de quarta-feira, na cidade de Medellín, na Colômbia, e se classificou para as quartas-de-final da Copa Sul-Americana. Na partida anterior, disputada no dia 21 de setembro, em Los Angeles, houve empate: 3 a 3. O gol do Atlético Nacional foi anotado pelo brasileiro Marcelo Ramos. O América enfrentará nas quartas-de-final o Vélez Sarfield, da Argentina.