Kléber cada vez mais perto de continuar no Santos

A Vila Belmiro parece cada vez mais a casa do lateral Kléber para a próxima temporada. Especulado para deixar o Santos com destino à Europa, o jogador comentou recentemente seu desejo de disputar novamente uma Libertadores. Seu contrato com o clube vai até 2010 e, por falta de oferta concreta para deixar o Brasil, ele deverá permanecer mesmo no Santos. Kléber acredita ainda que sua permanência na Vila o ajudará a continuar sendo lembrado por Dunga nas partidas da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. Ele está com o técnico desde o início, mas ainda não teve seqüência como titular - Dunga tem optado por Gilberto. Enquanto isso, o presidente Marcelo Teixeira, reeleito sábado para o seu quinto mandato à frente do clube, adiantou não haver dinheiro em caixa para reforçar o time como desejam seus torcedores. Disse que nomes estão sendo analisados, todos em condições boas de negócio, mas não adiantou nenhum acordo. Ele também trabalha na possibilidade de renovar com os seguintes jogadores: Adaílton, Adriano, Alessandro, Baiano, Leonardo, Marcos Aurélio, Moraes, Rodrigo Souto, Pedrinho e Petkovic - todos com contrato para vencer brevemente.