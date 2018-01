Kleber chega e já quer estrear quarta Kleber, lateral-esquerdo de 25 anos, é o mais novo reforço do Santos. Ele chegou hoje para substituir Léo, que atuou cinco anos na Vila Belmiro, e revelou que está pronto para jogar na quarta-feira, contra o Atlético-PR. "Estou bem fisicamente, estava jogando e a escalação depende do treinador". O lateral-esquerdo vai se apresentar ao time em Atibaia e acredita que evoluiu nesses dois anos que jogou na Europa. "Quando jogava no Brasil, meu forte sempre foi o auxílio ao ataque, mas na Europa tive de mudar o estilo e acabei aprimorando a parte defensiva, que é o que me cobravam". Seu trabalho será juntar as duas características, já que os laterais santistas têm bastante liberdade para atacar. "Estou mais experiente e sei fazer as duas coisas sem prejudicar a parte defensiva ou ofensiva". Enquanto esteve no Hannover, seu trabalho principal foi o de marcação, mas no suíço Basel pode atacar também. Não se compara com Léo. "Cada um tem sua característica, sua maneira de jogar e o importante é que estou chegando com o objetivo de ajudar a Santos a conquistar títulos". Em sua volta ao futebol brasileiro, ele vai se reencontrar com o capitão santista Ricardinho. Os dois atuaram juntos no Corinthians e Kleber acha que isso irá facilitar seu entrosamento com os santistas. "Se tivermos uma seqüência de jogos como no Corinthians, vai dar certo e, apesar de estar afastado do Ricardinho há dois anos, a gente não esqueceu como cada um gosta de jogar". Kleber tem acompanhado o Santos e acha que o time tem grandes jogadores e um grande potencial. "Com esse momento que está vivendo em primeiro lugar e, apesar de ter saído da Sul-Americana, vamos fazer de tudo para ir nessa posição até o fim". Um outro objetivo do atleta é reconquistar seu lugar na seleção e Parreira comentou que ele ficou um pouco apagado quando jogou na Europa. "O Santos é uma grande equipe e tenho certeza de que o treinador da seleção vai estar olhando e, se eu for bem, ele estará observando". Ele admite que há outros laterais na sua frente, mas está disposto a trabalhar. "Vim para o Santos com o objetivo de ser campeão e de voltar para a seleção". O lateral-esquerdo tem uma grande coleção de títulos, a maioria deles conquistada quando jogo pelo Corinthians. Foi campeão duas vezes do Brasileiro, três paulistas, o Mundial Interclubes da Fifa em 2000, além de outros. No ano passado, foi campeão suíço jogando pelo Basel. O Santos conseguiu o empréstimo de Kleber por um ano junto ao Basel, que chega com o valor do passe fixado em 3 milhões de euros.