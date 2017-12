Kléber comemora casamento com gol A vitória por 2 a 0 sobre a Ponte Preta, neste domingo, em Rio Preto, pela Copa do Brasil, não poderia ter sido melhor para o lateral-esquerdo Kléber. Aos oito minutos do segundo tempo ele definiu o resultado, ao fazer 2 a 0 para o seu time, após completar, de pé direito, uma sobra do goleiro adversário Alexandre. Kléber comemorou correndo em direção à torcida e beijando a aliança na mão esquerda. Ele dedicou o gol à mulher Cintia, com quem casou-se no sábado. Kléber fez um esforço muito grande para enfrentar a Ponte. Ele havia viajado com a delegação do Corinthians na quarta-feira à noite para São José do Rio Preto, com o compromisso de voltar para São Paulo no sábado à tarde, e retornar ao interior logo após a cerimônia do casamento. Teve de suportar as brincadeiras dos companheiros e do técnico Wanderley Luxemburgo, que havia prometido como presente de "núpcias?? a companhia do zagueiro João Carlos no quarto da concentração. O lateral chegou a Rio Preto, depois do casamento, por volta da zero hora de domingo. Ele viajou em um jatinho, descansou até a hora da partida e teve a escalação confirmada pelo treinador. No primeiro tempo foi discreto, sem problemas na marcação, mas apoiando pouco o ataque. Mas, logo aos 8 minutos do segundo tempo, fez o gol que deu brilho à sua atuação, mesmo errando uma jogada aos 26 minutos. Ao tentar tirar uma bola da área, ele acabou dando-a de presente para um jogador adversário. Kléber reconheceu o erro e pediu desculpas para os companheiros, levantando o braço. O lateral, porém, não deu entrevistas após o jogo. Ele foi sorteado para o exame antidoping e em seguida, entrou no ônibus da delegação. Formado nas equipes amadoras do Corinthians, Kléber ganhou novamente a chance no time com a volta de Luxemburgo, que tem optado pela escalação do então titular da posição, André Luiz, improvisado no meio-de-campo.