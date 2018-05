Kleber comemora redenção com a torcida do Cruzeiro O atacante Kleber reconquistou de vez o apoio do torcedor do Cruzeiro ao marcar o gol que classificou o time para a Libertadores de 2010. Sem jogar desde 26 de setembro, o jogador entrou durante o segundo tempo e marcou o gol da vitória do time mineiro por 2 a 1 sobre o Santos na primeira vez em que tocou na bola.