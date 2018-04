Kléber confirma que pode deixar o Cruzeiro

Os últimos acontecimentos envolvendo Kléber podem determinar sua saída do Cruzeiro. O jogador está incomodado com o clima de hostilidade da torcida, mais especificamente da maior organizada do clube, a Máfia Azul, que não perdoou o fato do atacante ter participado de uma festa da Mancha Alviverde, no último fim de semana.

Veja também:

Fabrício viaja com o Cruzeiro, mas não está confirmado

BLOG BATE-PRONTO: Chances de título e de rebaixamento

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Nesta quinta-feira, antes do embarque para São Paulo, onde o Cruzeiro enfrenta o Grêmio Barueri, sábado, Kléber assumiu o descontentamento e sugeriu que o melhor seria deixar o clube. "Não é questão de deixar o Cruzeiro. Eu tenho contrato com o Cruzeiro. Eu não posso ficar num lugar que não queiram que eu fique", afirmou o atacante. "A gente tem que entender que são 7 milhões de torcedores. Não tem como fugir disso. O torcedor faz parte do clube e se o torcedor não quer que eu fique no Cruzeiro...", completou.

O atacante teria pedido oficialmente à diretoria para deixar o clube, revoltado com hostilidades e supostas ameaças sofrida por sua esposa na saída do Mineirão, após a derrota em casa por 2 a 1 para o Palmeiras. O argumento de pessoas próximas é que não há clima para ele permanecer em Belo Horizonte.

"Vaia todo jogador recebe, mas o que eu estou ouvindo aí é integridade física", disse ontem (quinta-feira) à Agência Estado o agente do atacante, Giuseppe Dioguardi. "Ele sabe que o clima está ruim, eu não vou ser hipócrita de dizer que o clima não está ruim. Agora, a gente entende que está ruim por uma bobagem".