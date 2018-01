Kléber critica defesa do Botafogo Após a derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, pelo Torneio Rio-São Paulo, que trouxe a perda da invencibilidade e da liderança da competição, o goleiro Kléber cobrou mais atenção de seus companheiros na marcação. "A gente tem que procurar corrigir os erros nesses dias que temos antes do próximo jogo, porque ainda não ficamos uma partida sem tomar gols neste ano", disse. Apesar de ter sido poupado do primeiro jogo contra o Alegrense-ES, pela Copa do Brasil, o goleiro acredita que estará em campo nesta quarta-feira para a partida de volta. "O Abel não comentou nada depois do jogo com a Ponte e, quando isso acontece, é porque ele vai manter o time que jogou a última partida", afirmou o atleta, referindo-se ao treinador. O zagueiro Romeu está com dores musculares e não enfrentará o Alegrense-ES. Abel Braga já confirmou que o substituto do jogador será o zagueiro Sandro.