Kléber critica notícias sobre possível saída do Cruzeiro

Motivo de especulações na semana passada, o atacante Kléber reclamou nesta quarta-feira das notícias sobre uma possível saída do Cruzeiro. O jogador voltou a negar que tenha interesse em deixar o clube mineiro e reiterou sua atenção à Copa Libertadores.

"Já estou de saco cheio desse assunto. Ontem [terça-feira] deram uma notícia mentirosa, falando que o Pepe [seu empresário, Giuseppe Dioguardi] esteve aqui para me levar. É mentira, ele nem estava em Belo Horizonte", desabafou o atacante, que foi sondado pelo Palmeiras na semana passada.

Para Kléber, os clubes interessados no seu futebol devem procurar somente o presidente do Cruzeiro, Zezé Perrella. "Se o Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, ou qualquer time quiser me contratar, que venha aqui e fale com o Zezé, e depois nós conversamos", declarou.

O jogador admitiu que os boatos sobre sua transferência valorizam o seu nome, mas acabam prejudicando a relação com a torcida cruzeirense. "Fico feliz, isso é bacana, porque me sinto valorizado. Mas isso me atrapalha aqui no Cruzeiro. Não estou fazendo pressão para sair".

Kléber ainda negou que tenha pedido aumento de salário ao clube e garantiu não ter nenhum conflito com a diretoria. "Não pedi aumento, como andaram dizendo. Isso é mentira. Estou focado no Campeonato Mineiro, na Libertadores. Fico triste porque vejo meu nome envolvido nessas notícias. Sou jogador do Cruzeiro. Fico chateado".