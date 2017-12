Kleber denuncia ameaça do São Paulo O atacante Kleber afirmou que o São Paulo o obrigou a aceitar a proposta do Dinamo de Kiev para jogar no futebol ucraniano a partir de janeiro. ?Falaram para o meu procurador que, se eu não aceitasse a transferência, seria rebaixado para treinar com os juniores, como fizeram com o Gabriel e o Leonardo Moura?, revelou o jogador, em entrevista à TV Bandeirantes. Contrariado, Kleber viaja na próxima semana para fazer os exames médicos e acertar detalhes com o Dinamo, que pagará US$ 2,2 milhões ao São Paulo. A diretoria nega que tenha forçado sua saída. ?Seu procurador (Eduardo Uram) estava satisfeito com a proposta do Dinamo?, afirmou Marco Aurélio Cunha, superintendente de futebol do clube.