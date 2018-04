Kleber descarta qualquer favoritismo do Palmeiras para clássico

SÃO PAULO - O Palmeiras lidera o Campeonato Paulista e enfrenta neste domingo um rival em crise e abatido pela recente eliminação da Copa Libertadores, mas nem por isso o atacante Kleber aceita o rótulo de favorito para o clássico contra o Corinthians, domingo, no Estádio do Pacaembu. Para ele, será preciso muita atenção diante de um adversário que tentará se superar.

"Já teve situações de times grandes que, quando atravessam momento ruim, crescem nas adversidades. Já vi o Palmeiras estar por baixo e vencer clássicos. Não pode pensar em favoritismo. É claro que o Corinthians está abatido, mas pode tirar forças de onde não tem", afirmou, ao site oficial do Palmeiras.

Satisfeito com a situação da equipe, Kleber não esconde o desejo de esquecer os fracassos do último ano com a conquista de títulos em 2011. "O que a gente mais pensa e deseja é conquistar um título esse ano. 2010 foi triste para todos e esse ano tem que tentar mudar. A gente passa para o pessoal que chegou o espírito de vestir a camisa do Palmeiras, de mudar essa história. E acho que todos começaram pensando assim", disse.

Kleber admitiu que ficou surpreso com bom começo de temporada do Palmeiras, que somou 16 pontos nas seis primeiras rodadas do Paulistão. "Achei que teríamos problemas, mas estou feliz, acho que deu para transmitir aquilo que estávamos pensando, passar a importância que é vestir a camisa do Palmeiras. Esse ano pode ser que seja diferente dos demais, vamos lutar por isso", comentou.