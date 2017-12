Kléber deseja continuar no Fluminense Termina nesta quarta-feira o contrato do goleiro Kléber com o Fluminense, mas, se depender do jogador, a negociação não será complicada. Ele assegurou que o seu desejo é o de permanecer no clube para a temporada de 2004. "Ainda não conversei com nenhum dirigente e estou aguardando um telefonema do clube", contou Kléber. "Quero continuar no Fluminense, onde consegui uma identificação grande com a torcida e o clube." Kléber afirmou não ter nenhum problema no Fluminense e disse estar com o ânimo renovado por causa da possibilidade de o clube montar um time competitivo para 2004. "Não é a hora de sair", frisou o goleiro. As negociações para a contratação do meia Marcelinho Carioca continuam. O presidente da empresa patrocinadora do Fluminense, Celso Barros, se mostrou otimista quanto a possibilidade do jogador, que estava no futebol árabe, acertar com o clube carioca até a próxima semana.