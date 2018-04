Kléber deve retornar no Cruzeiro contra o Botafogo

Depois de desfalcar o Cruzeiro na vitória sobre o Náutico por 4 a 2, no Mineirão, o atacante Kléber retornará normalmente aos treinos nesta semana e deve enfrentar o Botafogo na quinta-feira, no Engenhão.

O atacante foi poupado pelo técnico Adílson Batista na última partida por conta de uma lesão no púbis. Kléber começou a reclamar do problema durante a disputa da Copa Libertadores - no confronto contra o Grêmio, no final de julho, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador também havia sido poupado.

Por outro lado, se contará com a volta do atacante, Adílson Batista terá o desfalque do zagueiro Gil, contratado recentemente do Atlético-GO. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e deve ser substituído por Thiago Heleno.