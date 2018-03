Kleber deve voltar para o Corinthians Se nenhum clube do exterior apresentar proposta, o lateral-esquerdo Kleber vai defender o Corinthians no Campeonato Brasileiro. A confirmação foi dada pelo próprio jogador, que atualmente defende o Hannover 96, da Alemanha. O empréstimo acaba em maio, quando termina a temporada européia. Os alemães tinham prioridade na aquisição definitiva dos direitos do atleta. Porém, já anunciaram que não pagarão os US$ 2,5 milhões necessários para fechar o negócio. "Acho que o último jogo pelo Alemão está marcado para o dia 25 de maio. Sendo assim, no dia 26 estou embarcando para o Brasil e vou me apresentar ao Corinthians", afirmou Kleber, em entrevista à Rádio Jovem Pan. A diretoria corintiana já anunciou que, pelo menos até agora, não recebeu qualquer sondagem sobre o jogador. E a perspectiva de volta ao Parque São Jorge ganha força nas declarações de Kleber. Em momento algum foram evitados comentários sobre a possível reedição do "melhor lado esquerdo do mundo", como se referia Carlos Alberto Parreira ao trio formado por Kleber, Gil e Ricardinho em 2002, no Corinthians. "Seria ótimo. É claro que precisaríamos de um tempo para entrosar, afinal faz mais de um ano que não jogamos juntos", observou.