Kleber diz que sonha com consagração no Cruzeiro

"Tenho a intenção e o sentimento de querer fazer história no Cruzeiro. Quando cheguei aqui, falei isso e deixei muito claro esta vontade. Com o passar do tempo, a gente começa a perceber algumas coisas e saber a importância que temos para o clube, para as pessoas e torcedores", disse, ao site oficial do Cruzeiro.

Envolvido em polêmica após visitar a sede da torcida organizada Mancha Alviverde, do Palmeiras, Kleber conta com o apoio dos cruzeirenses no próximo ano. "A torcida cruzeirense é exigente, que cobra títulos e que quer títulos, até porque é acostumado com isso. Tomara que, no ano que vem, o torcedor compareça, prestigie e incentive, porque acredito que 2010 será bem melhor para o Cruzeiro", comentou.